سعر أنبوبة البوتاجاز للمنزلي والتجاري.. اعرف في المستودع بكام؟

يبحث الكثر من المواطنين عن سعر أنبوبة البوتاجاز عبر محركات البحث المختلفة، رغبة منهم في معرفة أسعارها في المستودعات وفي السوق المصرية، خاصة المواطنين الذين لا يصل لهم الغاز الطبيعي، إذ يحرصون حينها على شراء الأنابيب بكثرة، لطهي الطعام واستخدامها لسخانات المياه التي تعمل بنظام الغاز.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دائم ومستمر، نرصد من خلال هذا التقرير سعر أنبوبة البوتاجاز في المستودعات، وسعر بيعها للمستهلكين من التجار، وفق جولة «الوطن» في مستودعات الأنابيب، والتي جاءت كالتالي:

سعر أنبوبة البوتاجاز للاستعمال المنزلي

وعن سعر أنبوبة البوتاجاز في مستودعات الأنابيب، فيصل سعر الأنبوبة الواحدة للاستهلاك المنزلي إلى 70 جنيها حال استبدال الفارغة بالممتلئة، وتصل الأنبوبة الواحدة إلى المستهلك بسعر 80 جنيها، وفي حالة استعانة المواطن بتاجر الأنابيب لتركيبها، يصل سعر الأنبوبة حينها لـ90 جنيها، إما إذا كان المواطن الذي يرغب في تركيب الأنبوبة يسكن في دور عالٍ فيصل سعر الأنبوبة حينها إلى 100 جنيه.

سعر أنبوبة البوتاجاز للاستعمال التجاري

ويصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية الواحدة عند استبدال الفارغة بأخرى ممتلئة إلى 130 جنيها في المستودع، ولكنها تصل إلى المستهلك بسعر آخر يتراوح بين 140 و 145 جنيها، ويختلف السعر حسب المنطقة التي يتم توصيل الأنابيب بها.

وتحرص وزارة التموين بشكل دائم على تكثيف حملاتها التموينية على المستودعات ومنافذ بيع أنابيب البوتاجاز حرصا منها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتزداد تلك الحملات التفتيشية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وموجة غلاء الأسعار التي يفتعلها التجار منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.