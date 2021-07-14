5 خطوات لتجنب خطر أنبوبة البوتاجاز.. «ماتدحرجهاش»

حدد جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، رسالة تحذيرية للمواطنين، بشأن الحماية من خطر أنبوبة البوتاجاز، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021، حفاظا على صحة كل أم وسيدة مصرية.

وأكد جهاز حماية المستهلك، على وجود عدة تعليمات لازمة ولا بد من اتباعها، من أجل تجنب خطر حدوث أي ضرر للمواطنين عند استعمال أنبوبة البوتاجاز.

خطوات الحماية من خطر أنبوبة البوتاجاز

1. يجب التعامل مع أسطوانة البوتاجاز برفق.

2. وضعها في مكان بعيد عن البوتاجاز نظرا لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

3. عدم إلقائها من أو إلى السيارة.

4. عدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى لا تتعرض للتلف.

5. يجب وضع الأنبوبة دائما في وضع رأسي.

وقال جهاز حماية المستهلك، إنه يعمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وكان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة القوى العامة، أكد أن سلوكيات المواطنين الخاطئة في التعامل مع أسطوانة البوتاجاز تعد هي السبب الرئيسي وراء معظم حوادث اسطوانات البوتاجاز التي تحدث حاليا.

وحذر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، من أخطاء استعمال وتداول الأسطوانات، بداية من العاملين بالمستودعات وقيامهم بإلقاء الاسطوانة وتحريكها على الأرض بشكل خاطئ، كما حذر من قرب وضع الاسطوانة بجوار البوتاجاز، مشددا على خطورة الاحتفاظ داخل المنزل بالأسطوانات الاحتياطية الممتلئة أو حتى الاسطوانات الفارغة.

وطالب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، أن استخدام الأنابيب والموصلات المعدنية بدلاً من الخراطيم المطاطية لوصل أسطوانة الغاز بالموقد.