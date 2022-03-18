نصائح مهمة من وزارة الصحة لحماية الأطفال المراهقين من التدخين

يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن الطريقة والحل الأمثل لحماية أطفالهم في سن المراهقة من التدخين أو التفكير في عادة التدخين، وهو ما تُجيب عنه وزارة الصحة والسكان في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض خلاله النصائح والخطوات السليمة من أجل الحفاظ على الأبناء من التدخين.

نصائح مهمة من «الصحة» لحماية الأطفال المراهقين من التدخين

قالت الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مراهق لن يفكر في التدخين أو لم يعرض عليه التدخين أو سيجارة أو التدخين من خلال السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن غير المحترق، ولن يستطيع الآباء والأمهات إبعاد أبنائهم عن كل ذلك أو عدم التعرض لمثل تلك المواقف، ولكن عليهم أن يقوموا بالتوعية الجيدة من خلال توضيح أضرار التدخين.

نموذج وقدوة أمام الأبناء في عدم التدخين

وأضافت «ريهام» أنه يجب أولا أن يكون الآباء والأمهات نموذجا لأولادهم وغير مدخنين على الإطلاق، حيث ينبغي أن يتكلم الآباء مع أبنائهم ويكونوا نموذج وقدوة لهم، متابعة: «مينفعش الأب أو الأم يكونوا بيشربوا سجاير وينصحوا ولادهم إنهم يبعدوا عنها»، مؤكدة أنه وقتها ستغيب المصداقية ولن يشعر الابن أن الكلام والنصائح لها وزن أو قيمة.

التواصل والحديث المستمر بين الآباء والأبناء

وأوضحت أنه يجب أيضاً أن يكون هناك حوار مستمر ومتواصل بين الآباء والأبناء، تجعل الابن عندما يواجه أي موقف يتعلق بخطورة التدخين يحكي عنه بالتفصيل إلى والده أو والدته، وفي هذا الوقت يتدخل الآباء والأمهات بالرد بشكل علمي ومنطقي وشرح أضرار التدخين سواء للسجائر العادية أو الإلكترونية.