«الصحة» تحذر: التدخين السلبي يصيب الأطفال بأمراض خطيرة

حذرت وزاة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال، لأنه أصبح السبب في الكثير من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال، والتي تمثل خطورة كبيرة على صحتهم العامة.

وأضافت وزارة الصحة من خلال منشور، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خطورة استنشاق المواد الكيمياوية الموجودة في السجائر أو الشيشة بالنسبة للأطفال تتمثل في عدد من الأمراض.

أهم الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب التدخين

وتتمثل هذة الخطورة في تعرض الأطفال للأمراض التالية:

- يسبب الإصابة بعدد من الأمراض القلبية، مثل «الجلطات وتصلب الشريين».

- تسبب هذة الأدخنة العديد من الأمراض التنفسية، مثل الحساسية، والتهاب القصبة الهوائية، والربو، والتهاب الرئتين، والسعال المزمن، والانسداد الرئوي.

- تتسبب هذه الأدخنة، في استنشاق الطفل حوالي 4000 مادة كيميائية، منها 50 مادة معروف عنها أنها مسببة للسرطان، مثل «سرطان الرئة، والثدي، والمرئ، والبنكرياس».

هذا وحذرت الكثير من الأبحاث العلمية، من خطورة التدخين السلبي، لأنه يسبب الكثير من أمراض وتشوهات الأجنة، كما يكون السبب وراء الكثير من حالات الأجهاض المبكر، وفيما يتعلق بالأطفال، فأكدت الدراسات الحديثة، أن أطفال الآباء المدخنين، هم الأكثر تعرضًا للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والتي ينتج عنها زيادة نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيادة خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب

وأكد الباحثون في جامعة كاليفورنيا، أن كل علبة سجائر، يتناولها والد الطفل، تزيد من خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب، أو ما يطلق عليه الـ «AF» وفقا لـ«ديلي ميل».

كما وجد الباحثون أن 17٪ ، من الأطفال الذين يدخن أباؤهم، تعرضوا للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، بنسبة 32% أكثر من غير الأطفال من الأسر غير المدخنة.

فى حين حذرت دراسة أخرى أعدها باحثون بجامعة نيويورك الأمريكية، من أن التدخين السلبي، أصبح يهدد حياة الحوامل وأطفالهن، كما أنه السبب وراء الآلاف من حالات الإجهاض والولادات المبكرة والعيوب الخلقية.