«الصحة» ترد على الشائعات حول مرض السكري: مفيش علاج نهائي واحذروا النصب

انتشرت العديد من الشائعات حول مرض السكري بين المواطنين وعلى مواقع «السوشيال ميديا»، بينما نشرت وزارة الصحة والسكان مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو تصحح خلاله المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة حول مرض السكري.

تناول العسل الأبيض بكثرة

يقول الدكتور أحمد سبعاوي، أخصائي الغدد الصماء والسكري في المعهد القومي للسكر، ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، في مقطع الفيديو إنه هناك العديد من الشائعات المنتشرة حول مرض السكري، ومن أبرزها أن بعض المواطنين يعتقدون أنهم يمكنهم تناول العسل الأبيض بأي كمية على عكس السكر الأبيض، في حين أنه في الحقيقة فإن العسل الأبيض رغم تأثيره الأقل؛ ولكن يُمكنه رفع السكر ويزيد من الوزن مثل السكر الأبيض تمامًا.

حقيقة وجود علاج نهائي للسكري

وتابع «سبعاوي» أنه هناك مواطنين آخرين يعتقدون أنه جرى اكتشاف علاج نهائي لمرض السكري في بعض الدول الخارجية، وهناك مواطنون يسافرون إلى هذه الدول للعلاج، وللأسف يتعرضون للنصب عليهم، وفي الحقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد أي علاج نهائي لمرض السكر في أي دولة من دول العالم، مؤكدًا أنه لو ظهر أي علاج نهائي لمرض السكر سوف تكون مصر واحدة من أوائل الدول التي تستخدمه.

حقيقة منع مرضى السكري من تناول السكريات تمامًا

وأوضح أخصائي الغدد الصماء أن هناك بعض المواطنين يعتقدون أيضًا أن مريض السكري ممنوع تمامًا من تناول السكريات والحلويات، لكنه في الحقيقة يستطيع تناولها ولكن ليس بكميات كبيرة، وهو ما يختلف وفقا للسعرات الحرارية الكلية التي تختلف من شخص لآخر.

حقيقة القضاء على مرض السكري بتناول بعض الأعشاب

وأكد «سبعاوي» أنه لا يوجد علاج نهائي للسكر ولا توجد أعشاب تستطيع أن تحل محل علاج السكري.