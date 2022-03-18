استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد «الأهلي وي السلام»، التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

تأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين لاعبي الفريقين والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع، قبل موقعة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

ويتنشر رجال الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بالاستاد قبل عدة ساعات من إنطلاق المباراة الحاسمة، التي ينتظرها الجميع، لتأمين دخول وخروج اللاعبين والجماهير.

ترتيب الأهلي والمريخ السوداني

ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على المريخ السوداني بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

أما فريق المريخ السوداني فإنه يقع في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ويخوض الفريق السوداني مبارياته في مصر بعض قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عدم إقامة مباريات بالبطولة على ملعبه.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.