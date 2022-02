«دجاجة» تقتحم مبنى البنتاجون الأمريكي وتثير شكوك رجال الأمن

أثارت محاولة «دجاجة»، اختراق أكثر مبنى في العالم يتمتع بالأمان، البنتاجون الأمريكي، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت وسائل إعلام، تفاصيل اختراق الدجاجة للمبنى، حيث كانت تدور حول المنطقة الأمنية التي تخضع لتشديدات غير تقليدية.

وأفادت الصحف خلال سرد الواقعة بطريقة تحمل السخرية، أن الدجاجة وجدت نفسها محاصرة بسلطات الأمن الأمريكي، الذي لا يسمح بمرور حتى النمل، حسبما ذكرت الصحف.

وأضافت التقارير الصحفية أن السلطات الأمنية الخاصة بتأمين المبنى، اشتبهت في الدجاجة، بأنها قد تكون أداة للتجسس، وعقب إخضاعها للفحوص الأمنية تأكدوا من عفوية الواقعة.

وعبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أفادت إحدى جمعيات الرفق بالحيوان الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية استدعت موظفيها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى ملجأ مؤقت حتى تستقر في مكان آمن.

Our officers have chosen the name Henny Penny for our #pentagonchicken, and she will be going to live at a local animal sanctuary very soon! https://t.co/qQ7kfYkocM pic.twitter.com/31gugYE4tR