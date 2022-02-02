«دجاجة» تقتحم مبنى البنتاجون الأمريكي وتثير شكوك رجال الأمن

أثارت محاولة «دجاجة»، اختراق أكثر مبنى في العالم يتمتع بالأمان، البنتاجون الأمريكي، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت وسائل إعلام، تفاصيل اختراق الدجاجة للمبنى، حيث كانت تدور حول المنطقة الأمنية التي تخضع لتشديدات غير تقليدية.

وأفادت الصحف خلال سرد الواقعة بطريقة تحمل السخرية، أن الدجاجة وجدت نفسها محاصرة بسلطات الأمن الأمريكي، الذي لا يسمح بمرور حتى النمل، حسبما ذكرت الصحف.

وأضافت التقارير الصحفية أن السلطات الأمنية الخاصة بتأمين المبنى، اشتبهت في الدجاجة، بأنها قد تكون أداة للتجسس، وعقب إخضاعها للفحوص الأمنية تأكدوا من عفوية الواقعة.

وعبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أفادت إحدى جمعيات الرفق بالحيوان الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية استدعت موظفيها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى ملجأ مؤقت حتى تستقر في مكان آمن.

Our officers have chosen the name Henny Penny for our #pentagonchicken, and she will be going to live at a local animal sanctuary very soon! https://t.co/qQ7kfYkocM pic.twitter.com/31gugYE4tR — AWLArlington, VA (@AWLAArlington) February 1, 2022

حادثة عفوية أم محاولة تجسس جديدة

وفى السياق ذاته وبنبرة ساخرة، نشرت صحيفة متخصصة فى الشؤون العسكرية، الخبر عن محاولة اخترق دجاجة مبنى البنتاجون، متساءلة: هل تاهت الدجاجة عند محاولاتها عبور الشارع الموازي لمبنى البنتاجون؟، أم أنها جاسوسة وهو نوع جديد من عمليات التجسس.

Clustercluck: Chicken tries to sneak into the Pentagon https://t.co/IuJgcjU7HL — Observation Post (@MilitaryTimesOP) February 1, 2022

واستكملت الطريقة الساخرة فى سرد الخبر بأن الدجاجة لم تفتح منقارها للإجابة على التساؤلات بعد اتهامها بالتجسس وقيامها بمهمة سرقة أسرار الدولة .

Verdächtiges Huhn versuchte in Pentagon einzudringen“… was she a spy sent here to steal state secrets? So far her beak is closed.“ #pentagonchicken #PENTAGON

https://t.co/bcEsMVU78s — Bea_Seck (@WorteInDenWind) February 1, 2022

موجة سخرية

وتسبب الحادثة فى موجة عارمة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا بعضهم إلى تسمية الدجاجة باسم «إيثل روزنبرج»، وهي أمريكية شهيرة، أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين.