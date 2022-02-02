رئيس التحرير

محمود مسلم

«دجاجة» تقتحم مبنى البنتاجون الأمريكي وتثير شكوك رجال الأمن

سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بالجاسوسية

كتب:

إيمان الكلاف
01:16 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
دجاجة تخترق مبنى البنتاجون

دجاجة تخترق مبنى البنتاجون

أثارت محاولة «دجاجة»، اختراق أكثر مبنى في العالم يتمتع بالأمان، البنتاجون الأمريكي، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت وسائل إعلام، تفاصيل اختراق الدجاجة للمبنى، حيث كانت تدور حول المنطقة الأمنية التي تخضع لتشديدات غير تقليدية.

وأفادت الصحف خلال سرد الواقعة بطريقة تحمل السخرية، أن الدجاجة وجدت نفسها محاصرة بسلطات الأمن الأمريكي، الذي لا يسمح بمرور حتى النمل، حسبما ذكرت الصحف.

وأضافت التقارير الصحفية أن السلطات الأمنية الخاصة بتأمين المبنى، اشتبهت في الدجاجة، بأنها قد تكون أداة للتجسس، وعقب إخضاعها للفحوص الأمنية تأكدوا من عفوية الواقعة.

وعبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أفادت إحدى جمعيات الرفق بالحيوان الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية استدعت موظفيها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى ملجأ مؤقت حتى تستقر في مكان آمن.

حادثة عفوية أم محاولة تجسس جديدة

وفى السياق ذاته وبنبرة ساخرة، نشرت صحيفة متخصصة فى الشؤون العسكرية، الخبر عن محاولة اخترق دجاجة مبنى البنتاجون، متساءلة: هل تاهت الدجاجة عند محاولاتها عبور الشارع الموازي لمبنى البنتاجون؟، أم أنها جاسوسة وهو نوع جديد من عمليات التجسس.

واستكملت الطريقة الساخرة فى سرد الخبر بأن الدجاجة لم تفتح منقارها للإجابة على التساؤلات بعد اتهامها بالتجسس وقيامها بمهمة سرقة أسرار الدولة .

موجة سخرية

وتسبب الحادثة فى موجة عارمة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا بعضهم إلى تسمية الدجاجة باسم «إيثل روزنبرج»، وهي أمريكية شهيرة، أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين.

اقرأ المزيد:

واشنطن ولندن تبحثان الوضع في أفغانستان.. و«البنتاجون» يقدم اعتذارا

البنتاجون: تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة العربية السعودية

البنتاجون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم «القاعدة» بمدينة إدلب السورية

البنتاجون: نبحث إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف فيسبوك وانستجرام