نائب: حافز توريد القمح يساعد في تأمين احتياجات البلاد

قال أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن منح حافز توريد القمح الإضافي لسعر الأردب، خطوة مهمة تؤدي إلى زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وبالتالي يساعد في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأضاف البنا في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ تحقيق أي زيادة في حجم الكميات الموردة من القمح هذا العام، مكسب كبير للدولة، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا، متابعا بشأن حافز توريد القمح، أنّه كلما زادت الكميات الموردة من القمح هذا العام، كلما قل تأثر مصر بالأزمة العالمية في أسعار القمح».

حافز توريد القمح

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنّ هناك توقعات بعد قرار حافز توريد القمح بأن تستقبل الصوامع نحو 5 ملايين طن هذا العام، بعدما كانت تستقبل 3.8 مليون طن سنويا، وهو أمر جيد، مؤكدا ضرورة تسهيل إجراءات توريد المزارعين لمحصول القمح، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، إضافة إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح في المواسم المقبلة، والتعامل مع القمح باعتباره محصول استراتيجي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس السيسي.

حافز توريد القمح ودعم الفلاح

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ تلك التوجيهات بشأن حافز توريد القمح وما سبقها من قرارات رئاسية لدعم الفلاح، فيما يتعلق بغرامات الأرز وديون البنك الزراعي، ورفع أسعار توريد المحاصيل وغيرها، تؤكد تغيير فكر الدولة تجاه المزارعين، إيمانا منها بالدور الكبير للمزارعين في تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل المهمة وتحقيق تنمية زراعية.

ووجّه البنا، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في قطاع الزراعة والري، قائلا: «ما يشهده قطاع الزراعة والري من مشروعات قومية، يمثل طفرة تنموية لم تشهدها البلاد عبر عشرات السنوات»، مستشهدا بالتوسعات الزراعية في مشروعات الاستصلاح الزراعي ومشروع تبطين الترع ومشروع الصور الزراعية وغيرها.