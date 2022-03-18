القوات البحرية تنظم ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب

نظمت القوات البحرية بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب والشرايين ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب لرفع مستوى الوعي لدى رجال القوات البحرية وتثقيفهم بطبيعة المرض وطرق التعايش معه، وذلك بحضور اللواء بحري أ.ح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية ونخبة من كبار أساتذة أمراض القلب منهم الدكتور محمد صبحي، والدكتور محمود حسنين، والدكتور عمرو زكي، والدكتور محمد صدقة.

الندوة ناقشت العديد من الموضوعات، منها أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراض النوبة القلبية، والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بقصور عضلة القلب وأمراض الذبحة الصدرية وضغط الدم وعرض النصائح العلمية للوقاية من هذه الأمراض.

جدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف شخص يقضون نحبهم سنويًا نتيجة للإصابة بهبوط عضلة القلب، الذي تعاني منه بعض الدول بسبب سوء الأحوال الطبية، وكذلك نقص الثقافة لدى المريض باتباع العادات الصحية السليمة، الذي دفع منظمة القلب الأوروبية منذ عام 2010 إلى تخصيص أيام من شهر مايو للتوعية بالمرض.