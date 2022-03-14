عاجل.. القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع، بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.

وورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية، يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية AYLA للغرق، أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية، وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد، منهم 9 سوريين وفرد هندي.

وعلى الفور، صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ «العريش» من قاعدة الإسكندرية البحرية، لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، ونجحت القوات في إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.