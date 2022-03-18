نقيب الفلاحين يحذر من تخزين الثوم الآن.. وأفضل وقت لشرائه

نصح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين الراغبين في تخزين الثوم بعدم تخزينه الآن، والانتظار حتى منتصف شهر أبريل المقبل، للاستفادة من اكتمال نضج الثمرة ورخص سعره في الأسواق بتلك الفترة من العام.

وأوضح نقيب الفلاحين، في حديثه لـ«الوطن»، أن موسم الثوم غير الناضج يبدأ في أوائل مارس، والناضج بداية من أوائل شهر أبريل، والموجود حاليًا لا يصلح إلا للفرم فقط، أما دون ذلك فما زالت فصوصة غير مكتملة.

نقيب الفلاحين يحدد أفضل وقت لشراء الثوم وتخزينه

وأشار «أبوصدام» إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج الثوم بمعدل 280 طنًا، ويجري تصديره في صورة محصول أو بودرة، وأن نسبة تصديره زادت خلال الآونة الأخيرة نظرًا لإفادته الكبيرة في رفع كفاءة الجهاز المناعي.

وأكد نقيب الفلاحين أن الإنتاج العالمي من الثوم يبلغ 26.639.081 طنًا في جميع بلدان العالم، وتُعد الصين أكبر منتج له في العالم، حيث يبلغ إنتاجها كل عام 21,262,337 طنًا، وتصدير الثوم المصري إلى الخارج يجب أن يطابق المواصفات الدولية للتصدير.

وذكر أن الثوم المصري يتميز بكونه خاليًا من الأمراض والمسببات المرضية، ويتمتع بجودة ومواصفات مطلوبة بالخارج، بالإضافة إلى أنه خالٍ من متبقيات الأدوية، بحسب حديثه.

هل الثوم الصيني أفضل من المصري؟

وفيما يتعلق بالثوم الصيني وتخزينه وهل هو أفضل من المصري، أجاب نقيب الفلاحين بأن المصري الأفضل، لافتًا إلى أن الثوم الصينى الموجود في أسواق الجملة يوجد منه نوعان، نوع يتم استيراده من الصين وآخر يتم زراعته في مصر لكنه يطلق عليه «صيني»، لذا يتضاعف الإقبال على الثوم المصري محليًا وعالميًا، ونصح باستهلاك الثوم المصري كونه الأفضل صحيًا ويدخل في الكثير من الأطعمة المختلفة.