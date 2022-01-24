تعرف على مواعيد تخزين الخضر قبيل رمضان.. وتحذيرات من الثوم

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تقوم ربات البيوت في هذا التوقيت بتخزين أنواع معينة من الخضروات، وخاصة الشتوية لتجفيفها واستخدامها في صنع أصناف كثيرة طوال الشهر الكريم، ولا سيما الخضروات التي ينتهي موسمها بقدوم فصل الصيف ومن هذه الأنواع القلقاس، والبسلة، والطماطم، والجزر، والسبانخ، والبصل.

مواعيد تخزين الخضروات

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موسم الشتاء يخزن فيها السبانخ والقلقاس والجزر والبسلة والفاصوليا لرخص سعرها وتوافرها في الأسواق، محذرًا من تخزين البامية والملوخية والثوم لارتفاع السعر، «مش الموسم بتاعها».

وأوضح النجيب، أن الوقت المناسب لتخزين الثوم البلدي هو بداية من شهر مارس و البصل يخزن بداية من شهر مايو، وأفضل وقت لتخزين البصل بداية من شهر أكتوبر والفاصوليا والبامية تخزن طول العام.

الأسواق والمزارعين أقل سعرًا

وعن طريق الشراء بأسعار مخفضة، كشف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن سوق العبور أو المزارعين أقل سعرًا من حلقات التداول، مضيفًا أن سوق العبور به كافة أصناف الخضروات والفاكهة.

وأكد النجيب، أن وفرة المعروض من الخضروات تساعد على التخزين تحسبًا لارتفاع الأسعار، حيث تساهم دخول العروة الشتوية في تراجع الأسعار.

أسعار خضروات

- الملوخية بـ3 جنيهات.

- البسلة تتراوح بين 4 - 5 جنيه.

- الطماطم تتراوح بين 1.5 - 3.5 جنيه.

- البطاطس تتراوح بين 1.5- 3.5 جنيه.

- الفاصوليا تتراوح بين 5 - 12 جنيهًا.

- الجزر بالعروش يتراوح بين 1.5- 3.25 جنيه.

- السبانح تتراوح بين 3 - 5 جنيهات.

- البصل يتراوح بين 2- 2.75 جنيه.