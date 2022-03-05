نقيب الفلاحين: نعيش في أمن غذائي حقيقي رغم كثرة الأزمات العالمية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه بالرغم من محدودية الرقعة الزراعية المنزرعة وندرة الموارد المائية، بالإضافة إلى كثرة الأزمات العالمية من انتشار الأوبئة والتغيرات المناخية والسياسية، إلا إننا نعيش في مصر في أمن غذائي حقيقي، نتيجة التوجيهات الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهود الحكومية؛ للسيطرة على الأسعار وتوفير كافة المنتجات الغذائية.

وأكد نقيب الفلاحين، في بيان، اليوم السبت، أنه لا يحق لمصري أن يقلق على غذائه في وجود رئيس لمصر بحجم وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن النظرة الثاقبة للقيادة السياسية هي صاحبة الفضل في استقرار معظم أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.

مصر تستورد 50% من الأقماح واللحوم

وأضاف «أبوصدام»: «رغم أننا نستورد 50% من الأقماح واللحوم الحمراء وأكثر من 90% من الزيوت والمستلزمات الزراعية، إلا أن الجهود الكبيرة للدولة كانت سببًا اساسيًا في استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها رغم ارتباك أغلب الأسواق العالمية وزيادة أسعار المنتجات الغذائية على مستوى العالم».

وأشار، إلى أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لإنشاء مشاريع قومية عملاقة، كالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمشروع القومي، وإنشاء صوامع حفظ الغلال، ومشروع التحول إلى طرق الري الحديثة وتوفير التقاوي محليًا وتطوير مصانع إنتاج الأسمدة والتوسع الكبير في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وتوفير أسواق متعددة لاستيراد ما نحتاجه، مع تمهيد الطرق وتطوير معيشة الفلاحين بالقرى المصرية.

الأسعار ما زالت في متناول الجميع

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الأسعار في السوق المصري ما زالت في متناول الجميع، وتدعم الدولة معظم المنتجات الغذائية الأساسية، فمع ضخ مليارات الجنيهات للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، توفر الدولة اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة والمذبوحة بأسعار تتراوح من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى استقرار أسعار اللحوم البلدية بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو، وتم الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، فبرغم الارتفاع الجنوني في أسعارها عالميًا، يتراوح كيلو الدواجن البيضاء ما بين 32 إلى 35 جنيهًا، وأسعار كرتونة البيض ما بين 50 إلى 53 جنيهًا.

ولفت إلى أنه في إطار استعداد الدولة لتوفير كافة المنتجات الغذائية الزراعية، وتوفيرها لشهر رمضان المبارك، توفر الدولة كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية المهمة كمخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور، وتحارب المستغلين وتسعى لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار مع وقف تصدير ما نحتاجه.