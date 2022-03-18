الهلال الأحمر المصري يفتتح أول نقطة خدمات إغاثية في معبر مديكا ببولندا

افتتح فريق الإغاثة الدولي الثاني للهلال الأحمر المصري، برئاسة المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، ومشرف غرفة العمليات لطفي غيث، أول نقطة خدمات إغاثية في معبر مديكا البولندي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من منطلق حرصه على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفي خطوة مكملة لجهود مصر لدعم إجلاء وعودة المصريين إلى البلاد.

نقطة خدمات للمصريين والعرب

نتج ذلك عن جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتمثل نقطة الخدمات محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلى البلاد، من خلال تيسير أوراقهم وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدًا لعودتهم إلى البلاد.

ويقوم فريق من المتطوعين الذين جرى تدريبهم تدريبًا مكثفًا على هذا العمل من أجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري قام بتفعيل نقطتي خدمات إغاثية مماثلة في دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت تقومان بتقديم الخدمات الإنسانية للمصريين والعرب العائدين إلى البلاد.