«تمريض طنطا» تطلق فعاليات «قادرون باختلاف» بمشاركة الهلال الأحمر

تواصل جامعة طنطا فاعليات مبادرة «قادرون باختلاف» في كلية التمريض، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حمدي شعبان، القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، مواصلة فاعليات المبادرة في مختلف كليات الجامعة، لدعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم، وتوفير كافة الخدمات، موضحاً أن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم الأربعاء في كلية التمريض.

استثمار طاقات الطلاب من ذوي الهمم

وأضاف رئيس جامعة طنطا، في تصريحاته قبل قليل، أن الجامعة تسعى إلى استثمار طاقات الطلاب من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، الذين وصفهم بـ«شركاء التنمية»، بالإضافة إلى تمكينهم تقديم كافة سبل الرعاية والحماية لهم، في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء الإنسان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض، إلى أن فاعليات المبادرة تضمنت محاضرات توعية لأبناء الجامعة من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بأساسيات ومبادئ الإسعافات الأولية، وتم تطبيق طرق الإسعافات الأولية بطريقة عملية، وذلك بمعاونة متطوعي مؤسسة الهلال الأحمر المصري.

اللجنة التنفيذية للمبادرة تشرف على الفعاليات

أقيمت فاعليات المبادرة تحت إشراف ومتابعة أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بجامعة طنطا، وتضم كلاً من الدكتورة رانيا الكيلاني، مدير مركز الخدمات المجتمعية، والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زين العابدين مريكب، مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب، والدكتور مهند أبو حمر، مدير وحدة رعاية الموهوبين، ومترجمة الإشارات، نورهان بدران.