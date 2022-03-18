حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب تثير الجدل.. والفنانة ترد على طريقتها

تصدر حمل شيرين عبدالوهاب خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد ظهورها وهي تحيي أحد الأفراح، إذ ظهرت خلاله وهي بوزن زائد، واعتقد البعض أنها حامل، لكن المطربة نفت ذلك بطريقتها الخاصة، إذ نشرت صورة لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم».

حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

الصورة التي نشرتها المطربة الشهيرة، ردت من خلالها كل ما تردد في الساعات الماضية، عن حملها، إذ يعد حمل شيرين عبدالوهاب، هو البحث الأبرز الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت المطربة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام» وهي تبدو نحيفة وتستعرض أناقتها.

وأنباء حمل شيرين عبدالوهاب، تداولها رواد السوشيال ميديا بعد أن ظهرت بوزن زائد خلال إحيائها حفلين مؤخرا واحد منهما في الكويت، ما تسبب في إثارة الجدل بين الحمل وبين زيادة الوزن، وأرجح البعض أن الأمر مجرد وزنا زائدا خاصة مع مرور الفنانة بأزمة نفسية بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

وقررت «شيرين» إحياء حفل أحد المقربين منها وهو أحمد راشد رغم أنها تقاطع الأفراح منذ 6 سنوات، ولكنها لبت رغبة العروس لينا العشماوي، التي اتفقت معها سرا علي هذا الأمر، وفؤجي العريس بمجرد دخوله الحفل بوجود الفنانة الشهيرة وكانت بالنسبة له مفاجأة العمر وظل علي مدار ساعتين يغني ويرقص معها بشكل هستيري.

«شيرين»: أخطط لاستعادة لياقتي البدنية مرة أخرى

وظهرت «شيرين»، مؤخرا مع إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة»، وأكدت أنها تعاني من زيادة وزن منذ فترة وتستعد لإعادة لياقتها البدنية مره أخرى من خلال ممارسة الرياضة، وعدم الإكثار من الأكل كما تفعل في هذه الفترة.