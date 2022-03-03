رامي صبري: شيرين عبدالوهاب من الأصوات المهمة وقريبة لقلبي «فيديو»

قال المطرب رامي صبري، إن أغنية «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي» تعتبر نفس طريقة أغنية «حياتي مش تمام»، موضحًا أن الأغنية الأولى تعتبر أحدث أغنية جديدة له.

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أن أغنية «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي» بها قصة، وعندما يسمعها المواطن لا يشعر بسماعها من قبل، وكل كلمة بها مختلفة.

شيرين عبدالوهاب من الأصوات المهمة

وأشعل رامي صبري الاستديو بغناء أغنيته الجديدة «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي»، لافتًا إلى أن كلمات الأغنية لعزيز الشافعي، الذي يتميز بكتابة أغان لم تُتداول من قبل، وكل شئ في الأغنية لم يأتي في أي أغنية من قبل.

وكشف أن أول عمل بينه وبين عزيز كانت أغنية «قولي عايز أيه وانا أجبلك»، وبعدها «حياتي مش تمام»، وبعد ذلك «مع نفسي».

كما كشف أنه تربى في دولة الإمارات ثم جاء مصر عندما ظهرت لديه موهبة الغناء، لافتًا أن الفنان أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب كانا من الدفعة التالية له، معقبًا: «كنت شايفهم من الأصوات المهمة في المعهد، وشيرين من القريبين جدًا لقلبي حتى لما كنا بندرس».

وأوضح أنه لحن أغان كثيرة لشيرين لكن لم تطرح منها سوى أغنية «مش عاوزة غيرك أنت».

أغنية «الرجالة» مطلوبة في الأفراح

وأشار إلى أن السيدات عندما تحدث لها مشكلة مع زوجها تعرض المشكلة على أسرتها وعلى الجيران، وعلى جميع من يعرفها، وردت منى الشاذلي: «لو فتحنا في عيوب الستات مش هنخلص من عيوب الرجالة» ليرد عليها: «السيدات مفيهاش عيب».

وأوضح أن أغنية «الرجالة» التي تعترض عليها السيدات تُطلب كثيرًا في الأفراح.