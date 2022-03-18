«التخطيط القومي»: مساحة مصر المأهولة بالسكان ارتفعت إلى 13%

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد يضم كوكبة من الأساتذة والشخصيات العلمية التي لها ثقل كبير في مصر والوطن العربي.

مصر شهدت تطورا عمرانيا

وأضاف «العربي»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن مصر شهدت تطورا عمرانيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وكان قبلها الحديث يدور حول أن المساحة المأهولة بالسكان محصورة في 7% فقط.

تقليل سرعة الزيادة السكانية

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي، أن المساحة المأهولة بالسكان في الأراضي المصرية أصبحت 13% وهذا إنجاز كبير له أهمية قصوى، موضحًا أن زيادة المساحة المأهولة جاءت نتيجة التطور العمراني الكبير، الذي تسعى الدولة من خلاله لمواكبة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الخطط العمرانية الجيدة بجانب محاولة تقليل سرعة الزيادة السكانية، يخلق حالة من التوازن في المجتمع، وهو أمر غاية الأهمية.

الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ضد الأزمات

وأفاد بأن المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر والدليل في القدرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أنه بداية من نوفمبر 2016 تم بذل جهد كبير لتحسين المؤشرات الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ضد أزمات تكررت على مدار السنوات الأخيرة.

القيادة السياسية حريصة على استدامة التطوير

وأكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن القيادة السياسية حريصة على استدامة التطوير والتنمية دائما في مصر، متابعا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية القطاع الخاص».

ولفت رئيس المعهد القومي للتخطيط، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج التركيز على الاعتماد على الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج من خلال التنوع التي تمتلكه الدولة.