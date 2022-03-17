وزير الزراعة: ضبط الزيادة السكانية ضرورة في ظل ثبات الحصة المائية

قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية، أصبح ضرورة، لأنها احد التحديات المهمة في كل القطاعات، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية، واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تعمم الري الحديث في إطار سياستها لترشيد استهلاك المياه.

منتدى مستقبل وطن

جاء ذلك، خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وقال وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية أيضا، أحد التحديات التي تواجهنا، لأنها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية، بما يؤدي إلى تآكل مساحات الأراضي الزراعية، وزيادة ملوحة التربة، وقد تؤدي إلى التصحر في مناطق أخرى.

رؤية مواجهة التحديات

أضاف القصير: «لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية، ولا شك أن تفكك الحيازة الزراعية، أصبح أحد أبرز المشكلات التي تواجهنا، لأنها تنعكس بالسلب على الإنتاجية، وينتج عنها صعوبة التسويق».