التخطيط توقع اتفاقية لإطلاق «المعمل المصري لقياس الأثر» لدعم صناع القرار

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لدعم إطلاق «المعمل المصري لقياس الاثر» إيجيبت لاب - Egypt Impact Lab، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، حيث وقع الاتفاقية، الدكتورة شريفة شريف، الرئيس التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندسة نورا سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ساويرس.

وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الاتفاقية ليست الأولى مع مؤسسة ساويرس للتنمية، مؤكدًا استمرار التعاون مع المؤسسة في المشروعات الهادفة.

المعمل المصري لقياس الأثر

وأوضح كمالي، أنّ «المعمل المصري لقياس الأثر»، يهدف إلى التغلب على تحديات التنمية في مصر باستخدام أدلة علمية صارمة بشأن السبل الناجحة لتحسين نتائج التنمية، عبر تطوير آليات الاستهداف والتصميم الأمثل للبرنامج باستخدام الأدلة العلمية، وإدارة أداء العاملين في الخطوط الأمامية، والقدرة على رصد البرامج بشكل أكثر سرعة ودقة من أجل تحسين النتائج وتعظيم الأثر، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وأضاف أنّ من ضمن أهداف المعمل، دعم صناع القرار في مواجهة التحديات المعقدة والمترابطة بسبب القيود على الموارد، والعمليات المؤسسية التي لا تترك مجالًا كبيرًا للابتكار، ونقص الأدلة بشأن البرامج أو السياسات الفعالة لتوجيه عملية صنع القرار.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة، شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنّ الاتفاقية تأتي بتمويل إجمالي وقدره 23.5 مليون جنيه مصري تقريبًا، على مدار 3 سنوات، متابعة أنّه بموجب الاتفاقية سيتم العمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و"المعمل المصري لقياس الأثر «إيجيبت لاب – Egypt Impact Lab» ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى العديد من الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتابعت المهندسة نورا سليم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «ندعم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر، لأنه يتوافق مع أهداف وأولويات المؤسسة، والتزامها بالسياسة المستنيرة والتركيز على الحماية الاجتماعية، كما نسعى من خلاله إلى الجمع بين العديد من شركائنا الحالين بطريقة جديدة بما في ذلك وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطط والتنمية الاقتصادية، اللتان تربطنا بهما شراكة استراتيجية طويلة المدى، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر الذي يتعاون مع مؤسسة ساويرس في إجراء التقييمات العشوائية للعديد من برامجها واسعة النطاق منذ عام 2015».

تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر

وأكملت: «نأمل من خلاله أيضًا في أن نتعاون مع المزيد من الشركاء مثل جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يلعب دورًا حاسمًا، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، في مكافحة الفقر من خلال تزويد أصحاب المشروعات متناهية الصغر بإمكانية الوصول إلى التمويل والتدريب والأسواق، كما من المرجح أيضًا أن يشمل التعاون شركاء آخرون مثل المجلس القومي للمرأة من أجل تطوير وتقييم البرامج التنموية الرئيسية بناءًا على أدلة صارمة.

وأكد عبدالرحمن ناجي، رئيس التعلم والاستراتيجيات في مؤسسة ساويرس، أنّ هذا النوع من الدعم يتماشى مع الاستراتيجيات الجديدة لمؤسسة ساويرس التي ترتكز على دعم الأدلة العلمية واستخدامها في تعظيم أثر برامج التنمية والتخفيف من حدة الفقر في مصر والعالم.