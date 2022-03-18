الرئيس السيسي عن تطوير الخيالة: هنعمل محلات تليق بالمشروع

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

الرئيس: الناس كانت عايشة في ظروف صعبة.. ودلوقتي بنعيشهم في مكان أفضل

استمع الرئيس السيسي لشرح تفاصيل مشروع إسكان بديل للعشوائيات بالخيالة، قائلا: «بقول للمصريين عشان نعمل الـ5 مشروعات دي 16 ألف شقة، كانت الناس عايشة في ظروف صعبة ودلوقتي بنعيشهم في مكان أفضل».

وتابع: «عاوزين كمان الخدمات وإحنا داخلين، المحلات دي نعرضها من دلوقتي، وقلت الكلام ده وأنا هناك، ونعملها إحنا عشان تتعمل بشكل يليق بالمشروع، ومنسيبش كل واحد على أد ظروفه، منعملش الـ16 ألف وحدة دي اللي بيتكلفوا 8 مليار جنيه غير الأرض والمرافق، وبالتالي منعملش ده كله والناس متشعرش بالخدمات».

كما علق الرئيس السيسي على مباني الخدمات في الإسكان البديل بمنطقة الخيالة، قائلا: «أنت عملت مبنى للإسعاف ومبنى للإطفاء ومبنى البريد، أنا مقدرش أعمل مجمع للحاجات دي وأعمل الأرض الفاضية دي ملاعب أو نوادي، من فضلكم نشوف ده».