الأسد يلتقي ولي عهد أبوظبي في قصر الشاطئ

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، في قصر الشاطئ، واعتبر «بن زايد»، أن زيارة الأسد إلى الإمارات تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأكد «بن زايد»، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في زيارته الأولى لدولة عربية منذ 2011، أن سوريا تعد ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن العربي، لذلك فإنّ موقف الإمارات ثابت في دعمها لوحدة أراضي سوريا واستقرارها، مشددًا على ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

«بن زايد»: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع سوريا

واعرب ولي عهد أبوظبي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع سوريا في المجالات التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الإمارات دولة لها دور كبير نظرًا للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية.

وأشار الأسد، إلى أن «العالم يتغير ويسير لمدةٍ طويلةٍ باتجاه حالة عدم الاستقرار لذلك فإنه ولحماية منطقتنا علينا الاستمرار بالتمسك بمبادئنا، وبسيادة دولنا ومصالح شعوبنا».

وبحث الأسد وبن زايد، العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس السوري وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مُجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«أنقرة» تقصف عددا من القرى في ريف الحسكة الشمالي

ميدانيًا، قصفت المدفعية التركية عددًا من القرى القريبة من المناطق التي تسيطر عليها أنقرة والفصائل المدعومة منها في ريف الحسكة الشمالي، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الروسية «سانا»، إلى أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.