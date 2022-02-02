«الأمم المتحدة» تدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في جميع الأوقات، في تعليق على القصف التركي الذي طال، مساء أمس الأول، بعض المناطق في شمال البلاد، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت تركيا، قصفت عدة مناطق في شمال العراق، مساء أمس الأول، مدعية أن القصف استهدف عناصر إرهابية، تتخذ من العراق منطلقا للقيام بأعمال عدائية ضد الأراضي التركية، الأمر الذي تدينه وتشجبه «بغداد».

بيان الأمم المتحدة تعليقا على القصف التركي

في بيان طالبت فيه باحترام سيادة العراق، ذكرت «الأمم المتحدة»، أن الضربات الجوية التركية، التي استهدفت مناطق بمحافظة نينوي، أسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين، بحسب تقارير تفيد بذلك، مؤكدة «ضرورة احترام العراق وسيادة أراضيه في كل الأوقات».

كما شددت المنظمة الدولية على أنه ينبغي حماية السكان وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون، في بيان ليس هو الأول من قبل «الأمم المتحدة» يشجب الاعتداءات التركية على العراق.

تفاصيل القصف التركي على العراق

وشنت الطائرات التركية عدوانا مساء أمس الأول، على شمال العراق، إذ جرى استهداف مخيم مخمور في محافظة نينوي، وقالت كذلك تركيا، إنها استهدفت قضاء سنجار في نفس المحافظة.

وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا، وعادة ما تقوم «أنقرة» بعمليات كثيرة في شمال العراق، بداعي محاربة الإرهاب واستهداف عناصر الحزب الذين تصفهم بـ«الإرهابيين».

العراق يرفض الاعتداءات التركية

مع كل مرة تشن تركيا عملياتها في شمال العراق، على الفور تؤكد «بغداد» رفضها، وتؤكد أن أى اعتداء على سيادة العراق ووحدة أراضيه مرفوض شكلا وموضوعا.

وسبق أن تقدم العراق من قبل بشكوى ضد روسيا إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبا الأتراك بوقف تلك العمليات، وأن يكون هناك حوار حول الشواغل الأمنية التركية بدلا من تصرفات «أنقرة».