الرئاسة السورية تنشر فيديو وصور زيارة بشار الأسد إلى الإمارات

نشرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيديو وصور للزيارة التي قام بها، اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، ولقائه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الأسد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي

وكان الصفحة الرسمية للرئاسة قد نشرت بيانا في وقت سابق يشير إلى أن الرئيس بشار اﻷسد زار دولة الإمارات العربية المتحدة والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في استراحته في المرموم بدبي.

ولفت البيان إلى أن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن خالص تمنياته لسورية وشعبها أن يعم الأمن والسلام كل أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

الأسد يبحث توسيع التعاون الثنائي مع الإمارات

وكشف البيان عن أن اللقاء تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي بين كل من سوريا والإمارات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقد حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

كما حضر اللقاء أيضا الوفد المرافق للرئيس الأسد الذي ضم الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وأشار البيان إلى أنه كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار دبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لدولة عربية منذ عام 2011. كما تأتي الزيارة في اعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى سوريا في نوفمبر الماضي، والتي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا في القطاعات الحيوية،، لتعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.