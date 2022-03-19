إصابة الشاعر بهاء الدين محمد بتسمم: «خلوا بالكم من الأكل»

أُصيب الشاعر بهاء الدين محمد بحالة تسمم، إذ أعلن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال بهاء الدين محمد: «فجأة حالة تسمم غريبة، الحمدلله، خلي بالكم من الأكل من أي مكان مهما كان اسمه وشكله».

الجمهور يدعو للشاعر بهاء الدين محمد بالشفاء

وبمجرد إعلان بهاء الدين محمد عن إصابته بالتسمم انهالت على صفحته على «فيسبوك» تعليقات الجمهور والأصدقاء الذين تمنوا له السلامة والشفاء العاجل.