حمو بيكا يشكر بهاء الدين محمد بعد دعمه في أزمته مع «الموسيقين»: محترم

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة شكر للشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، الذي دافع عنه وأعلن دعمه ومساندته لها بعد قرار منعه من الغناء والتعامل الفني معه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر.

حمو بيكا لـ بهاء الدين محمد بعد مساندته له: تاريخك معروف

وأعاد مغني المهرجانات حمو بيكا، نشر ماكتبه الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه بـ«فيس بوك» معلقًا عليه بقوله: «أستاذنا الفاضل أستاذ بهاء الدين محمد شكرا لدعمك ورأيك فينا، تاريخك معروف بالاحترام شكرا جدا».

بهاء الدين محمد يساند حمو بيكا ضد هاني شاكر: اللي بيضايقه منفسن منه

وكان الشاعر بهاء الدين محمد، دعّم حمو بيكا عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «أنا عايز أقولكم وأعترف لكم بحاجة، أنا بحب حمو بيكا جدًا، بتلقائيته وفنه وكله على بعضه كده ومحدش يضايقه علشان بجد اللى ح يضايقه ح أضايقه وح يبقى بجد منفسن ونفسية وغيران منه»، متابعًا: «مع احتفاظى باعتراضى على الكلام المرفوض علشان ماحدش يعلق بجهل ويعمل نفسه مش فاهمني».

وتلقى الشاعر بهاء الدين محمد بعض الانتقادات من متابعيه بعد إعلانه مساندته حمو بيكا، وهو ما رد عليه بقوله: «واضح إن فيه لجان هاجمة على البوست ومش عاجبهم رأى واحد حر، وكده بيثبتوا إنه بيتحارب وأنا ما أعرفش حتى في اللون ده نفسنة ولجان والحاجات دي».

نقابة الموسيقيين تهدد حمو بيكا بملاحقته قانونيًا

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر هددت بملاحقة حمو بيكا حال مخالفته قرارها وملاحقته قانونيًا حال قيامه بالغناء أو إحياء أي حفلات فضلًا عن مخاطبة «يوتيوب» و«فيس بوك» لوقف التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات بعد قرار إيقافهم باعتبارهم غير أعضاء بنقابة الموسيقيين ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، من بينهم عنبة، وموزة، والتوت.