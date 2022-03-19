«عم فونيا» نوّر الفيوم بفوانيسه الصاج.. زوج 9 أبناء منها ورفض يغلي تمنها

بين عشرات الفوانيس الملونة بألوان مبهجة وتحديدًا الفانوس «أبو شمعة» الذي يُعيد إلينا ذكريات الطفولة، يجلس «عم أحمد فونيا» الذي يتجاوز عمره الـ70 عامًا، مُمسكًا بقطع من الزجاج وأخرى من المعدن وأمامه نيران مشتعلة، ليصنع الفوانيس كما اعتاد منذ ستينيات القرن الماضي، بينما يأتي إليه الجيران وسكان المنطقة ليشتروا منه ابتهاجًا بحلول شهر رمضان الكريم، منهم من يختار فانوسًا كبيرًا ويضيئه بواسطة «لمبة» ويعلقه أمام منزله وآخرون يشترون الحجم الصغير من أجل أبنائهم ليلعبوا به.

كيف بدأ رحلة صناعة الفوانيس؟

يقول «عم أحمد فونيا»، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه تعّلم صناعة الفوانيس في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث ولد وعاش فترة طويلة من عمره هناك، ثم انتقل إلى محافظة الفيوم وأقام بها، وبدأ في صناعة أكثر من فانوس وظل يبحث عن تجار من أجل عرض أعماله عليهم وبالفعل اتفق معهم على توريد الفوانيس لهم كل عام، بعدما أُعجبوا بعمله كثيرًا ومنذ ذلك الوقت يتولى مهمة صناعة الفوانيس ويبيعها لهؤلاء التجار.

أشهر صانع فوانيس في الفيوم

وأضاف «عم أحمد» أنّه أصبح أشهر صانع فوانيس في محافظة الفيوم، ويتعاون مع جميع التجار هناك لا سيما أن أعماله تتمتع بالجودة العالية والأسعار المناسبة، الأمر الذي جعله مطالبًا بصناعة الفوانيس على مدار العام لتلبية احتياجات التجار، حيث يطلب كل تاجر من 1000 حتى 3000 فانوس.

فانوس أبو شمعة بريق لا ينطفئ

وأوضح أنّه مهما ظهرت أشكال مختلفة من الفوانيس الصينية كل عام، لا زال الفانوس أبو شمعة يتمتع ببريق لا ينطفئ على مر الزمان ولا يقل الطلب عليه، خاصة أن أسعاره مناسبة تتراوح بين 20 و120 جنيهًا بحسب الحجم، كما أنّه مصنوع من خامات جيدة.

يصنع 100 فانوس أسبوعيًا

ولفتً «عم أحمد فونيا» إلى أنّه يصنع ما يزيد على 100 فانوس أسبوعيًا، بداية من تقطيع المعدن «الصفيح» والزجاج وتلوينه، ثم جمع القطع ولحامها بالقصدير، ورغم ارتفاع أسعار الخامات فإنّه يأبى زيادة ثمن الفانوس حتى يساهم في فرحة الجميع بالشهر الكريم.

ربّى 9 أبناء من «رزق الفوانيس»

وكشف «عم أحمد فونيا» أنّه لديه 9 أبناء، 5 فتيات و4 أولاد ساهم في زواجهم بفضل رزقه من صناعة الفوانيس، موضحاً أنّ ابنته الأخيرة ستتزوج قريباً ولكن ما يُحزنه أنّ أبناءه رفضوا أن يتعلموا منه تلك المهنة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتوارثها أبناؤه من بعده ويحافظوا عليها من الاندثار ولكنهم رفضوا، مشيرا إلى أنّه سيظل يعمل بها حتى وفاته.

زيادة الإقبال على «الفانوس أبو شمعة»

أوضح «عم أحمد» أنّ الإقبال على شراء الفوانيس جيد هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ المبيعات ازدادت، معربًا عن رضاه بما يحصل عليه من رزق كل عام، في ظل عدم رفعه للأسعار سواء على المواطنين أو التجار.

يحلم بحج بيت الله الحرام

واختتم «عم أحمد» حديثه قائلاً إنّه لا يتمنى أي شيء في الحياة سوى أن يكتب الله له رحلة حج إلى بيته الحرام قبل وفاته.