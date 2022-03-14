تفاصيل احتفالية وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان في مسجد السيدة زينب

تحتفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، الأربعاء المقبل، لما لها من مكانة ومنزلة مباركة مرتبطة بذكرى تحويل القبلة.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف، أنّ الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى.

ودعا الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يُمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

محافظ القاهرة يحضر احتفالية ليلة النصف من شعبان نيابة عن رئيس الجمهورية

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) يوم الأربعاء 13 من شعبان 1443هــ الموافق 16 / 3 /2022م عقب صلاة المغرب.

أحمد عمر هاشم متحدثا في احتفالية ليلة النصف من شعبان

وفي إطار احتفالات وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، أعلن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أنه تواصل مع الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ليكون فضيلته المتحدث في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) يوم الأربعاء 16/ 3/ 2022م عقب صلاة المغرب مباشرة.