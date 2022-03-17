إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد السيطرة على حريق سيارة بنفق الأزهر

أعاد رجال المرور، الحركة المرورية الى طبيعتها داخل نفق الأزهر، بمنطقة وسط البلد، بعد نشوب حريق داخل سيارة بالنفق، تسبب فى توقف الحركة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ باحتراق سيارة

كانت البداية، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل سيارة فى نفق الأزهر بمنطقة وسط القاهرة، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن الحريق محدود، واندلع فى سيارة داخل النفق، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية، كما تمكن رجال الإطفاء من منع امتداد النيران، إلى السيارات المجاورة، دون خسائر.

كما تسبب الحريق فى توقف الحركة المرورية، وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية مرة أخرى إلى طبيعتها داخل النفق، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.