تخفيضات 30% على سلع منفذ الزراعة في الدقي.. اللحمة بـ65 جنيها

قال هشام أحمد أبوزيد، مدير منفذ وزارة الزراعة بحديقة الأورمان بالدقي، إن جميع السلع متوفرة بالمنفذ بجانب وجود تخفيضات كبيرة، فالسلع مثل السكر، أو الأرز، أو البقوليات بها تخفيضات من 25% لـ30% عن السوق الخارجي، فسعر كيلو السكر يبدأ من 10 لـ12 جنيها، وسعر الأرز يبدأ من 9 جنيهات لـ10 جنيهات، وسعر زيت الطعام يبدأ من 31 جنيها.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض الأحمر 55 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض 54 جنيها، إذ إن المعرض انطلق من يوم 25/2/2022، ويستمر حتى 31/3/2022، وتم عمله في حديقة الأورمان بالتزامن مع معرض «زهور الربيع» كل عام.

إقبال كبير من المواطنين على منفذ حديقة الأورمان

وأضاف مدير المنفذ، خلال حديثه مع جاكلين ماهر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، والمعرض مستمر حتى آخر شهر مارس، وبعد يوم 31 مارس، سيتم عمل معرض كبير بحديقة الأورمان، بتكليف من وزير الزراعة، وهو معرض «أهلا رمضان»، ومستمر لفترة طويلة جدًا حتى العيد الكبير، موضحًا أن المعرض يوفر اللحوم المجمدة وسعر كيلو اللحمة 65 جنيها، وسعر كيلو اللحم المفروم 65 جنيها، وسعر الكبدة 60 جنيها، والدواجن كيلو الفراخ يبدأ من 45 جنيها، وكيلو البط 40 جنيها، وكيلو اللحم الطازج من 110 لـ120 جنيها.

وزارة الزراعة منتجة لأغلب السلع

وتابع أحمد أبو زيد، بأن «الزراعة» هي وزارة منتجة لأغلب المنتجات، فإنتاج الوزارة للبيض مستمر لفترات طويلة جدًا، وأيضًا الجبن، واللحوم، كل ذلك من إنتاج الوزارة، أما عن السلع الاستراتيجية فتتوافر بمخزون يكفي لفترات طويلة، يصل لأكثر من 3 أشهر، موضحا أن الأسعار بالمنفذ أقل بكثير من السوق بالخارج والمواطن يعي ذلك جيدا.