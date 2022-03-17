وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ52 جنيهًا بدلا من 57 جنيهًا (فيديو)

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منسق عام مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، إن الوزارة كان لها السبق في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص محاربة الغلاء وضبط الأسعار.

منتجات من المزارع للمستهلكين بدون وسطاء

وأشار إلى أن المبادرة تطرح، على سبيل المثال، كرتونة البيض بسعر 52 جنيهًا، مقابل 57 جنيهًا في الأسواق، موضحًا أن المنافذ ستعرض السلع الأخرى مثل اللحوم والطماطم والخيار والبطاطس والأرز والمكرونة والعسل وزيت الزيتون.

وأضاف صالح، في لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» قائمة على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون تدخل وسطاء، وبالتالي يجرى عرضها بأسعار أقل من الأسواق.

21 منفذًا متحركًا

وتابع مستشار وزير الزراعة: «لدينا 171 منفذًا لتوفير المواد الغذائية طوال العام، وإتاحة مواد إضافية بأسعار تنافسية وجودة عالية»، مضيفًا أن الوزارة لديها 21 منفذًا متحركًا في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين، تتمركز في الشوارع العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ميزة نسبية لمنتجات وزارة الزراعة

ولفت المسؤول بوزارة الزراعة إلى أن لمنتجات الوزارة ميزة نسبية عن المنتجات التي تعرض من الجهات الأخرى، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويق، وهو ما يجعل هامش الربح بسيطًا جدًا: معقبًا: «احتمال ميكونش موجود». كما أوضح أن الوزارة ستطلق منتصف الأسبوع المقبل معرضين للمنتجات الغذائية في الهرم وحديقة الأورمان.