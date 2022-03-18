«التموين»: 6 آلاف منفذ رئيسي للسلع المخفضة وإعلان سعر الخبز السياحي خلال 48 ساعة

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة استعدت لمواجهة زيادة الأسعار في بعض المنتجات، من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية بتخفيضات كبيرة في الأسواق، ما يترتب عليه وفرة من المنتجات في الأسواق، بالإضافة للرقابة على الأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض أهلا رمضان

وأوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس الوزراء وجه ببدء المعارض قبل موعد المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان»؛ لتوفير السلع بوقت سابق من شهر رمضان الكريم ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مضيفا أن وزارة التموين نجحت في إقامة معارض أهلا رمضان في نسخته السابعة بتخفيضات كبيرة عن السنوات الماضية تصل إلى 25%.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن وزارة التموين طرحت السلع الغذائية، من خلال 6000 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، و1300 مجمع استهلاكي على الخطين البحري والقبلي، بالإضافة إلى 1600 شادر على مستوى الجمهورية في الأماكن الأكثر سكنا واحتياجا، وشهدت إقبالا كبيرا من الشعب المصري، و300 سيارة متنقلة تحمل من طن إلى 5 أطنان من البضائع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف أن سعر الأرز من 10 إلى 11 جنيها، وكيس المكرونة سعره 4 جنيهات، والسكر 10 جنيهات، والدقيق 9 جنيهات للكيلو، واللحم وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيها، والدواجن 38 جنيها، وزجاجة الزيت تبدأ من 18 جنيها، مشيرا إلى أن الإقبال كبير على مستوى معارض الجمهورية.

تحديد سعر رغيف الخبز السياحي خلال 48 ساعة

وأكد أن الدولة شكلت لجنة لتحديد سعر رغيف الخبز المدعم بناء على سعر الدقيق وتكلفة المخبوزات ومصروفات الإنتاج، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة المخبوزات، لإصدار قرار عادل في حق المواطن وصاحب المخبز خلال 48 ساعة لتسعير رغيف الخبز السياحي، بناء على توجيهات الرئيس السيسي برفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

ولفت «خليل»، إلى أن الشركة القابضة دفعت بأسطول السيارات المتحركة بالإضافة لسيارات القوات المسلحة والشرطة والمنافذ المخصصة؛ لتوفير السلع الغذائية، موضحًا أن المعارض والقوافل مستمرة طوال شهر رمضان، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص بتخفيضات على السلع الاستراتيجية.