«آمنة» يستقبل وزير القوى العاملة: الدولة ترعى العمال غير المؤمن عليهم

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، الاحتفالية التي أقيمت بمركز بدر، اليوم السبت، لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة والصيد، وعقود عمل فرديه للأشخاص من «القادرين باختلاف»، في عدد من الشركات الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة لا تألو جهداً في رعاية عمالها، خاصةً ممن ليس لديهم غطاء تأميني، وتقدم لهم كافه صور الدعم اللازمة، وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية، للحفاظ على العنصر البشري وزياده إنتاجيته.

وأشار «آمنة» إلى دور المحافظة المعاون لمديرية القوى العاملة فيما يوفر لشباب المحافظة كل خير يستحقونه، سواء ملتقيات التوظيف التي استهدفت شرائح الشباب المختلفه، أو دورات تدريبية تأهيلية لشباب وفتيات المحافظة، لرفع مستوى القدرة المهنية، بما يجعلهم أهلاً لسوق العمل، وكذا المنح ووثائق التأمين وشهادات أمان، التي تُمنح للمستحقين من العمالة غير المنتظمة.

العامل ساعد الدولة الأيمن فى تنفيذ مشروعاتها القومية

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، خلال كلمته، أن الدولة تعمل على تقديم كافه الآليات المتاحة لرعاية العمالة غير المنتظمة والأولى بالرعاية، حيث أن العامل هو ساعد الدولة الأيمن فى تنفيذ مشروعاتها القومية، والداعم الأساسي للدولة في برامجها الاقتصادية.

تسليم 5569 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في البحيرة

وشهد محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة بتسليم عدد 5569 وثيقة تأمين ضد الحوادث والمرض للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي مبالغ 334140 جنيه، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المنصرفة الخاصة بوثائق التأمين ضد الحوادث والشهادات للعمالة غير المنتظمة والمنح والرعاية الاجتماعية، 60 مليون جنيه، منذ عام 2018، وتم تسليم 40 عقد عمل فردي للأشخاص من «القادرين باختلاف»، في الشركات الزراعية بالبحيرة.

كما قام محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة بتسليم 164 شهادة إتمام التدريب بوحدات التدريب المتنقلة لخريجي الدورات التدريبية، وتشمل تفصيل وخياطة وكهرباء وسباكة صحية، وكذا تم تسليم شهادات تقدير لأصحاب الأعمال على جهودهم في توفير فرص عمل للأشخاص القادرين باختلاف، كما تم تكريم عدد من العاملين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة.