توزيع 2307 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتوزيع 2307 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وسلمت 72 كارنيه مميكن، بحضور العمال وممثلي 20 شركة مقاولات.

وفي نفس السياق، قال ياسر سعيد مدير المديرية بالإسكندرية، إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، اعتمدت 32 ألفا و183 جنيها للرعاية الصحية لـ 122عاملا، وتم صرف علاج 287 ألفا و660 جنيها لـ71 عاملا، كما تم اعتماد صرف مبلغ 27 ألف جنيه منحة زواج لـ 9 عمال، وصرف 33 جنيها منحة إنجاب مولود لعدد 16 عاملا.

التحول الرقمي لإدارة العمالة غير المنتظمة

كما تمت الموافقة على البدء في تصميم برنامج إلكتروني يهدف إلى التحول الرقمي الكامل لإدارة العمالة غير المنتظمة من خلال التعامل مع جهات الإسناد وشركات المقاولات آليا عن طريق صفحة ويب أو عن طريق البريد الإلكتروني وخدمة الواتس آب.

واختتمت اللجنة أعمالها بتكريم بعض العاملين بالإدارة، نظرا للجهد الكبير المبذول خلال الفترة الماضية.