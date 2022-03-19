تحرير 38 محضراً للتجار وأصحاب المخابز في حملات بالإسماعيلية

أكد حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن تحرير 35 محضراً متنوعاً لعدد من التجار وأصحاب المخابز.

وجاء في بيان أصدرته مديرية التموين، قبل قليل، أن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 35 محضراً، منها عدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، وعدد 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر غش تجاري لوجود سلع منتهية الصلاحية، ومحضر إدارة نشاط بدون ترخيص.

تحرير 22 محضراً في حملة على المخابز بالإسماعيلية

وقال مدير تموين الإسماعيلية إنه تم تحرير 22 محضراً في حملة على المخابز في مختلف المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج، وعدد 3 محاضر تصرف في الدقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة مخابز فى دائرة مركز ومدينة أبوصوير، لتصرف أصحابها فى 32 طن دقيق مدعم، وضبط 145 عبوة «كيس» بأوزان مختلفة، من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية في عدد من محلات بيع المواد الغذائية.

استمرار الحملات في الإسماعيلية

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات مستمرة بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مع تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين، وعدم احتكار السلع، والتلاعب في الأسعار.