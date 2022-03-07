محافظ الإسماعيلية: إعفاء الباعة الجائلين من الإيجار بالأسواق الجديدة

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، إن المحافظة وضعت خطة مكبرة لمواجهة انتشار الباعة الجائلين في كافة شوارع مدينة الإسماعيلية.

وأضاف بشارة، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم توفير أماكن بديلة بين مختلف أحياء الإسماعيلية الثلاثة وتجهيزها وترفيقها لتضم أكبر عدد من الباعة في الشوارع.

3 أشهر مجاناً مقابل تقنين الأوضاع

وتابع «بشارة» أنه سيتم منح أي من الباعة الجائلين إعفاءً من الإيجار الشهري في الأسواق الجديدة التي تم إنشاؤها لمدة 3 أشهر متواصلة، لتحفيز الباعة الجائلين علي الانتقال إلي الأسواق، إذ أن جميعها مجهزة بفروشات للباعة متساوية، وكافية لاستيعاب أكبر عدد منهم بديلاً عن الوقوف في الميادين والشوارع الرئيسية.

كما أشار إلى أنه تم تحديد الأسواق، وهي سوق السلام 2 أمام مسجد السلام الجديد، وسوق منطقة شيل بحي ثان، والسوق المتطور خلف بنزينة الخامسة بحي ثالث.

المحافظة تناشد الباعة الجائلين

وطالبت محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، مساء أمس، أصحاب الفروشات من بائعي الخضروات والفاكهة أو أي باعة جائلين في تجمعات أو بصورة فردية من غير المتعاقدين على فروشات بأسواق الأحياء الثلاثة التوجه للوحدات المحلية التابع لها الأسواق لتوفيق أوضاعهم و حجز فروشات والتعاقد عليها خلال الفترة من 7 مارس 2022 وحتى 14 مارس 2022.

وأوضح اللواء شريف بشارة أن المبادرة تأتي لمراعاة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، مشدداً علي كافة رؤساء الأحياء بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع للباعة الجائلين.