الإسماعيلية تستعد لرمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. أسعار مخفضة

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة بإنشاء عدد من المجمعات الاستهلاكية الجديدة في المراكز والمدن.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية إنه خلال ساعات قليلة سيتم افتتاح أول معرض داخل الإسماعيلية بمنطقة أرض المعارض بجوار مركز شباب الشيخ زايد.

وتستهدف الغرف التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الإسماعيلية إقامة المعارض في أماكن مختلفة لتوفير السلع الغذائية قبل بدء شهر رمضان.

أسعار مخفضة للجمهور

وقال المهندس أحمد عثمان في بيان صحفي، إن المعارض ستشمل كافة السلع الغذائية والتموينية وتوفيرها للجمهور بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق بنسب مختلفة.

وتابع ان الغرفة تستهدف مع التجار توفير منتجات خاصة بياميش رمضان بأسعار تنافسية تقل عن السوق بحوالي 20% لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الأسواق.

وعقدت الغرفة التجارية برئاسة المهندس أحمد عثمان اجتماعاً حضره حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، والعقيد شريف حمادة رئيس مباحث التموين، وإبراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة، وإيهاب زهدي أمين صندوق مساعد، ومحمد السيد مدير عام الغرفة التجارية لمناقشة الاستعداد لشهر رمضان ومتابعة الأسعار في الأسواق.

وأكد عثمان خلال الاجتماع على أن الغرفة طالبت التجار وملاك المحال التجارية في الإسماعيلية بتوفير السلع للمواطنين وعدم التلاعب في الأسعار لعدم تعرضهم للمسائلة القانوينة.

من جانبه أكد حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، تعاون المديرية مع مباحث التموين مستمرة في حملاتها على كافة الأسواق لمراقبة توافر السلع وضبط أسعارها بما يتناسب مع الجمهور.