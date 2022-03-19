أغاني شهر رمضان تتصدر محركات البحث: وحوي يا وحوي

حرص عدد من متابعي السوشيال ميديا، على تداول مقاطع مصورة من أغاني شهر رمضان، التي مر على عرضها سنوات عديدة، بهدف الاحتفاء باستقبال الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه أيامًا قليلة، والاستعانة بكلماتها في المنشورات الخاصة بهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد «الوطن» أبرز أغاني رمضان التي أصبحت علامة مميزة ومن سمات الشهر الفضيل، وذلك من خلال السطور التالية:

رمضانا جانا

«رمضان جانا وفرحنا به..أهلًا رمضان»، من أشهر الأغنيات التي تذاع مع استقبال هلال رمضان، التي غناها الفنان محمد عبدالمطلب قبل منتصف القرن الماضي، من كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف، وحسب ما قاله عنها عبدالمطلب في حوار له «الأغنية دي أهم من بيان المفتي نفسه».

ومن أشهر الحكايات التي صاحبت هذه الأغنية، أنها كانت في الأساس للفنان أحمد عبدالقادر، ولكن حدثت أزمة بينه والإذاعة المصرية، والتي قررت الاستعانة بالفنان محمد عبدالمطلب لتسجيل الأغنية، ووافق الأخير لحاجته للمال، وبالفعل حصل على 6 جنيهات نظير أدائه.

وحوي يا وحوي

«وحوي يا وحوي.. إياحة» من الأغاني التراثية التي مازالت تصاحب الشهر الكريم، بصوت الفنان أحمد عبد القادر، ألحان أحمد الشريف، كلمات حسين حلمي المانسترلي.

الراجل ده هيجنني

«الراجل ده هيجنني.. يجي رمضان وخناقه يزيد.. عايز طباخة سكة حديد»، من أشهر الاسكتشات الغنائية التي يتم تداولها وغناءها في رمضان، للفنانة صباح وفؤاد المهندس الذي يردد معها «يا إخواتي صايم ورجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان»، من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي.