من محمد عبدالمطلب لـ«الهضبة»: المشاهير يغنون «العود الملفوف»

«عود البطل ملفوف.. وأنا لسا ياما هشوف.. جايلك ومش مكسوف.. ما انتي قتلتيني»، من أشهر أغاني المهرجانات التي ذاع صيتها في عام 2020، وأداها عمر كمال وحسن شاكوش، كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

وتصدرت «عود البطل» محرك البحث الشهير «جوجل»، واحتلت قوائم الأغنيات والتطبيقات على مدار العام: «عود البنات عالي.. شقلبلي أنا حالي.. يرخصلك الغالي.. ياللي سحرتيني».

وفاجأ الفنان عمرو دياب، متابعيه وجمهوره بطرح أغنية جديدة قبل نهاية عام 2020 ضمن الألبوم الجديد «يا أنا يا لاء»، وتحمل اسم «محسود»، وعلقّت سريعًا في أذهان جمهور الهضبة، لتضمن كلماتها أشهر العبارات التي تغنى بها الكثيرين وهي «العود ملفوف»، التي ارتبط بها مطربي المهرجانات خلال العام المنصرم.

وتقول كلمات أغنية عمرو دياب، التي كتبها ترك آل الشيخ، وألحان خالد عز: «العود ملفوف.. جنبك وآلاقيني عليك ليه ملهوف.. متروحش بعيد.. مبسوطة العين.. بحلاوة الشوف».

وقبل نهاية 2020، نجح الفنان عمرو دياب في الترويج للألبوم المرتقب قبل طرحه، عندما نشر برومو أغنية «محسود»، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا جمهوره أن يغنوها بأصواتهم: «غنيها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة»، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من عشاقه سواء من الجمهور العاديين أو من داخل الوسط الفني منهم وائل جسار، ورامي صبري، ومحمد محسن، ومحمود الليثي، وأحمد جمال، ونهال نبيل، ومحمود أسامة «أس أس».

وبالعودة لزمن الأغنيات الجميل في القرن الماضي، كانت أغنية «إعمل معروف يا أبو عود ملفوف»، تعد من أشهر أغنيات المطرب الشعبي محمد عبدالمطلب، التي قدمها خلال أحداث فيلم النمر، عام 1952 ورقصت على صوته الفنانة نعيمة عاكف: «ياغزال فري جود يكسف هوليود ياللي جمالك سكر معقود»، من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكلمات وليم باسيلي.