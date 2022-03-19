«الرقابة الصحية»: النظم المتطورة تتخذ خطوات استباقية للوقاية

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمؤتمر الدولي السادس للصيادلة العرب الذي تنظمه الجمعية العربية لتطوير الصيدلة يومي 19 و20 مارس بالقاهرة، بحضور لفيف من خبراء الرعاية الصحية وصناعة الدواء في مصر والوطن العربي، تحت عنوان «الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وصولا لرعاية صحية أفضل».

وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان: «تحسين معايير الرعاية الصحية من خلال الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام»، أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن هي فلسفة استراتيجية مصر 2030، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن صناعة الرعاية الصحية تشمل العديد من الصناعات الأخرى، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص ليشارك في كل أوجه هذه الصناعة؛ بشرط الالتزام بكل جوانب الجودة، وهو ما تنص عليه المعايير الصادرة عن الهيئة، إلى جانب التأهيل المستمر للكوادر البشرية للتطبيق الفعلي للجودة، إلى جانب إدراك الموقع المناسب الذي يحتاج بالفعل إلى الشراكة خاصة مع التوجه الحالي للقيادة السياسية بالتصميم الآمن للمنشآت الصحية ودعم إنشاء المدن والمستشفيات الخضراء صديقة البيئة.

نشر ثقافة الجودة لضمان سلامة وأمن المرضى

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى الدور المهم للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة والقياس المستمر لضمان سلامة وأمن المرضى وسلامة بيئة العمل، مؤكدا أن النظم الصحية المتطورة هي التي تتخذ خطوات استباقية تتعلق بالوقاية، ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة، ما يتطلب توفير نظم مصممة بطريقة تسمح بالتكامل والتنسيق التام بين مختلف أطراف الخدمة الصحية، وهو ما بدأته الهيئة بالفعل بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرة.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية العمل على الاستخدام الرشيد للأدوية وأجهزة التشخيص وخاصة المضادات الحيوية؛ لوقف جائحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والاستعداد ورصد ممارسات الصيادلة والأطباء والتمريض؛ بما فيهم توعية المجتمع للممارسات الأخلاقية الصحيحة في مجال الصحة، إلى جانب الابتكار فى مشاركة الشباب والنساء في صنع القرار للصحة بجميع السياسات ومشاركتهم في تفعيل البحوث والدراسات العلمية والمجتمعية المبنى على أخلاقيات البحوث على البشر والشراكة المالية والطوعية والخبرات من أجل الصحة والنماء.

الانفتاح على الدول الإفريقية

وأشار الدكتور هشام ستيت نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أن الهيئة من ضمن أدوارها العمل على توسيع السوق وإعطاء الفرص لموردين أكثر ليس فقط على مستوى الأدوية، ولكن كذلك على مستوى الأجهزة الطبية، وتنظم الهيئة معرضا كبيرا للانفتاح على الدول الإفريقية في يونيو المقبل، مشيرا إلى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص وتحركه من خلال تجمعات الأعمال.