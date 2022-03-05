«الرقابة الصحية» تشارك في ملتقى «المناخ والصحة» بدبي استعدادا لمؤتمر COP27

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى «المناخ والصحة» اليوم، لمناقشة تأثير المناخ على الصحة العامة في البيئات الحضرية وتحديد الحلول لمواجهة هذا التحدي المجتمعي المتزايد برعاية شركة «إسترازينيكا» وبمشاركة كبار صانعي السياسات والباحثين والمهنيين في مجالي البيئة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27 هذا العام بشرم الشيخ.

ومثّل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في الملتقى الذي أقيم بالجناح السويدي لمعرض «إكسبو الدولي» في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وأشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.

رئيس هيئة الاعتماد: علاقة وطيدة بين تغير المناخ والصحة العامة

وخلال كلمته، أكّد أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنَّ معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة جاءت لتعزز وترسخ ما جاء بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة من مبادئ وتوجيهات من شأنها الحفاظ على البيئة على سطح هذا الكوكب وما يستتبعه ذلك من الحفاظ على مظاهر الحياة وعلى رأسها حياة الإنسان، كما جاءت لتتماشى مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري فحسب، مؤكّدًا أنَّ هناك علاقة وطيدة بين تغير المناخ والصحة العامة.

وأضاف أنَّ معايير المستشفيات تشتمل كذلك على فصلاً كاملاً بعنوان «سلامة البيئة والمنشأة» يتناول على وجه التحديد مناحي المخاطر التي تهدد سلامة البيئة والمنشأة والعاملين والمرضى حيث تناولت الإدارة الصحيحة للمواد والنفايات الخطرة، منع التدخين داخل المنشآت الصحية، الإدارة الصحيحة للمرافق بما فيها المياه والكهرباء، الإدارة الصحيحة للأجهزة الطبية لضمان استدامة عملها على النحو التي صممت من أجله وكذلك خطة الجاهزية والاستعداد للطوارئ والكوارث، إلى جانب المعايير الخاصة بالحوكمة وإدارة المؤسسة والتي تتناول إدارة سلاسل الإمداد والتموين، ترشيد الاستهلاك، التخزين الآمن للأدوية والمستهلكات والأجهزة والمواد وكذلك معايير لسلامة بيئة العمل.

وأوضح أنَّ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة أفردت معاييراً كاملة تتناول سلامة الغذاء، وسلامة الماء، واحتواء العدوى والعزل، الترصد، الحقن الآمن، الممارسات الصحية الصحيحة في حالات العدوى المنقولة جواً، التطوير والبناء في المنشآت الصحية وغيرها من المعايير التي بتطبيقها تصح البيئة وتقل معدلات العدوى والتلوث إلى أدنى حد ممكن.

معايير للمستشفيات الخضراء

وفي سياق متصل، صرح حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركته بملتقى المائدة المستديرة بأنَّ الهيئة تعكف حاليًا على إصدار معايير للمستشفيات الخضراء تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء، مشيرًا إلى أنَّ الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة تتطلب تعاون جميع الأطراف وتضافرت جميع الجهود من أجل توحيد الرؤية والمٌضي قُدُماً نحو تحقيق الهدف المنشود بوضع آليات واضحة ومحددة ذات أُطُر زمنية قابلة للتحقيق وتدعيمها بكل ما تتطلبه من إمكانيات وموارد.