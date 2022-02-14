«الرقابة الصحية» توجه بتوافق خدمات التأمين الشامل مع معايير الجودة العالمية

أكد اشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جميع الخدمات الصحية المقدمة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن تتوافق مع أحدث معايير العالمية لجودة الرعاية الصحية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بجميع المحافظات ولجميع المنتفعين دون أي تمييز.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة جنوب سيناء في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

وشملت الزيارة التي استمرت ليومين لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث استقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر المحافظة لمناقشة آليات تطبيق المنظومة، وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية، والوقوف على أحدث تطورات تسجيل المنشآت الطبية، تمهيدا لدخولها المنظومة.

كما تناول الاجتماع المشترك تهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي للحصول على الاعتماد الدولي وإعدادها لتكون اول مستشفى صديقه للبيئة تؤهل للحصول علي الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية، إلى جانب تهيئة وحدات ومراكز طب الاسرة والمستشفيات بالمحافظة للتسجيل لدخول منظومه التأمين الصحي الشامل، فضلا عن دراسة عقد دورات تدريبيه للأطقم الطبية للإسراع في تسجيل المنشآت.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الهيئة في إعداد المعايير لمختلف المنشآت الصحية مؤكدا تقديم كل أوجه المساعدة من قبل الأجهزة المختلفة بالمحافظة للهيئة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمات صحية ميسرة للمواطنين.

شارك في اللقاء إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والسيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة، وحسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وسعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشؤون الفروع، ومحمد عبدالحي مدير عام فرع الهيئة في جنوب سيناء، وأيمن الشناوي مدير رضا المتعاملين بفرع الهيئة بجنوب سيناء، وأيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ومحسن عبيدو مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي السياق ذاته، زار وفد الهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي لمناقشة الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية، ما يساهم في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وتأكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

كما شملت الزيارة جولات ميدانية لوفد الهيئة بعدد من الوحدات الصحية بمدينه الطور إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع سكان المحافظة للوقوف على توقعاتهم من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كما قام وفد بتفقد المقر الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة والجاري تجهيزه للعمل خلال الفترة المقبلة.