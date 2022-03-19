إزالة 9 تعديات على أملاك الدولة في حملة مكبرة بمركز الرياض

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إزالة 9 حالات تعديات على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية بنطاق مركز الرياض، والتي بدأت يوم 6 مارس الجاري، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، بحضور جمال يونس، رئيس مدينة الرياض، وبمشاركة عدد من قوات أمن كفر الشيخ.

التنسيق مع الشرطة وجهات الولاية لتنفيذ الإزالات

ووفق بيان لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فإنه جرى خلال الحملة تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات، منها إزالة 3 حالات تعديات على مساحة 160 متراً مربعاً، و6 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 13 فدان و12 سهماً بقرى مركز الرياض، بالتنسيق قوات الشرطة وجهات الولاية.

إزالة 158 حالة تعديات في الموجة الـ19 بكفر الشيخ

وأضاف بيان محافظة كفر الشيخ أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات، منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ19، على مستوى محافظة كفر الشيخ، بلغ 158 حالة تعديات، منها 72 حالة على مساحة 6322 متراً مربعاً، و86 حالة تعديات على مساحة 51 فدان و17 قيراط و12 سهم.

وشدد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، على تكثيف الجهود المبذولة، وإزالة جميع المباني والمنشآت المقامة على أراضي الدولة والترع والمجاري المائية والري بنطاق مراكز المحافظة، وإحالة المعتدين للنيابة المختصة.

ويجري تنفيذ حملات لإزالة التعديات في كافة الوحدات المحلية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.