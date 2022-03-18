إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 في كفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية، والتي بدأت 6 مارس الجاري حتى 26 من نفس الشهر.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ووفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، فإنه جرى خلال الحملات منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه 19، إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة، منها تنفيذ 69 حالة تعدي مباني على مساحة 6162 متر، وتنفيذ 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 38 فدانا، و17 قيراطا.

إزالة 55 حالة تعد على الأراضي ببيلا و18 في الحامول

وفي وقت سابق جرى إزالة نحو 55 حالة تعد في مركز بيلا التابع لكفر الشيخ، بينما يكثف رؤساء المدن والقرى من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخاصة إزالة التعديات في مهدها على نفقة المعتدي تطبيقا للقانون، فيما جرى إزالة 18 حالة تعد على مساحة 1898 مترا، بمركز الحامول.

وقف 17 مسؤولا لإخلالهم بواجبهم الوظيفي

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، قرر وقف نحو 17 مسؤولا عن العمل وفق بيان للمحافظة بمختلف الوحدات المحلية وذلك لسماحهم لمواطنين بالتعدي على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة بالمخالفة للقانون، حيث يجرى تحرير محاضر فورية للمعتدين وإحالتها للجهات المختصة إلا انهم تخاذلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات ما أضر بالمال العام وبهيبة القانون.