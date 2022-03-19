السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجَّه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.