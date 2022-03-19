رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا

كتب:

محمد أبوعمرة
06:16 م | السبت 19 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجَّه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

اقرأ المزيد:

مدبولي: الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام في مصر

«توطين الصناعة وآليات الرقابة» على أجندة ملتقى هيئة الدواء بالأقصر

خبير اقتصادي: توطين الصناعة المعدنية يقلل من البطالة ويخفض الأسعار

خبير اقتصاد: مصر لا تفرض ضرائب كبيرة وتحاول توطين الصناعة

خبير اقتصادي: السيسي يعمل على توطين الصناعة في مصر وإفريقيا

خبير سيارات: «نصر E70» الكهربائية خطوة كبيرة في توطين الصناعة محليا
بقلم محمد أبوعمرة