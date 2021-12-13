خبير اقتصاد: مصر لا تفرض ضرائب كبيرة وتحاول توطين الصناعة

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار وخبير الاقتصاد، إن هناك أشخاص ذكروا أن الدولار سيصبح سعره 30 جنيها وزعموا أن الاقتصاد المصري سيتراجع، ولكن حدث العكس وتم استقرار الدولار أمام الجنيه منذ 18 شهرا على الرغم من شكوى العالم من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، مبينا أن الدولة أعلنت سلسلة محفزات اقتصادية من أجل دعم الصناعة والاستثمار في مصر.

تطوير البنية التحتية في مصر

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر لا تفرض ضرائب كبيرة لكنها تحاول توطين الصناعة، مبينا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مر عليه 3 سنوات، مطالبا وسائل الإعلام بإبراز النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، متابعا: «الطرق والكباري اللي اتعملت دي بتسهل على الناس والمحاور دي بنية تحتية تكلفتها بالمليارات وفي صوامع اتبنت بتوفر لينا القمح ومفيش أزمة رغيف العيش ولا البوتاجاز».

إعفاءات ضريبية جديدة في مصر

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة ومن بينها الخدمات التي تقوم بها هيئة قناة السويس للسفن العابرة، ويتضمن ذلك استحداث قانون يضمن للسياح استرداد جزء من المبالغ المدفوعة عن شراءهم منتجات بقيمة 1500 جنيه وأزيد من ذلك.

تعديل تصنيف مصر بحسب فيتش

وكانت وكالة فيتش صنفت مصر في المركز 79 في مؤشر التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في 2020 وقفزت مصر 20 مركزا وصلت إلى المركز 59 في عام 2021 بسبب الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، من أجل ضخ استثمارات أجنبية.