خبير اقتصادي: توطين الصناعة المعدنية يقلل من البطالة ويخفض الأسعار

توجيهات مهمة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة، كان من أبرز تلك التوجيهات توطين الصناعة المعدنية، لتعزيز الاستثمار الصناعي، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة، بما ينعكس بصورة إيجابية على التنمية الاقتصادية المصرية.

ووجه الرئيس السيسي في هذا السياق، بالتنسيق مع القطاع الخاص ذو الخبرة والإدارة القوية والإنتاج المتميز، لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستقر ومستديم، بما ينتج عنه بأن يصب في مصلحة خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.

توطين الصناعة المعدنية

يقول الدكتور علي الإدريسى، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة، يأتي من خلال توفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية، التي تشمل أعمال صهر وتشكيل كافة أنواع المعادن من حديد ونحاس وألومنيوم، وتدخل في إنتاج صناعات الهندسة، وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.

تراجع القطاع الصناعي لعقود

وأشار إلى أن الدولة عانت لعقود من تراجع القطاع الصناعي، ومن عدم استغلال الموارد المتاحة، واستقر الأمر على تصدير المواد الأولية واستيرادها سلع نهائية، مؤكدًا أن جهود الدولة في تعزيز قطاع الصناعات المعدنية، يكون من خلال استغلال الموارد الطبيعية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة الصادرات، وزيادة النقد الأجنبي، والحد من معدل البطالة والتضخم، إضافة إلى تخفيض العديد من أسعار السلع.

مشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية

وذكر «الإدريسي»، أن المواطن المصري يستفيد من توطين الصناعة المعدنية، من خلال إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل، والحصول على المنتج المحلي بسعر أقل مما هو عليه.

وقال إن مفهوم المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الصناعات المعدنية، يعمل على تبادل الخبرات الإدارية والتسويقية، وزيادة رأس المال، وتوفير التكنولوجية المتاحة، التي تخدم الاقتصاد المصري.