شعبة المعادن الثمينة: لا زيادة في مصنعية الذهب وأرباح المصنعين

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، إنه لا يوجد زيادة في أسعار المصنعية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن عمليات التوريد من المصانع للتجار لن يكون عليها أية زيادات، وذلك بعد اتفاق تم بين مجلس إدارة الشعبة وجميع المصنعين سواء الورش أو المصانع بعدم زيادة أية مصنعيات على المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة.

واصف: لا زيادة في المصنعية

وأضاف «واصف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المصنعين لن يقوموا بزيادة أجور المصنعيات أو المشغولات الذهبية نهائيا بالرغم من ارتفاع التكاليف على المصنعين خلال الفترة الماضية، «لن يقوم أي من المصنعين أو الورش بوضع زيادات على أسعار الذهب».

واصف: أسعار الذهب ارتفعت بنسبة بلغت 20%

وأوضح أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة بلغت 20% منذ بداية العام وحتى الآن، «الذهب بدأ بداية السنة كان بـ784 جنيه للجرام واليوم وصل لـ892 جنيه للجرام عيار 21، أي يعني زيادة قدرت بـ20%».

وأكد أن هناك بند في حساب التكاليف باسم «حساب الخفيات»، وكان قرار الشعبة هو تنشيط الصناعة المصرية المحلية عبر دعم المنتج المحلي والتغاضي عن جزء من أرباح المصنعين في سبيل تنشيط حركة السوق وكذا المنتج المحلي.