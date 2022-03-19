شعبة الذهب تعلن الإبقاء على رسوم المصنعية بلا زيادة

أعلنت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عدم رفع سعر المصنعية في عام 2022، في إطار السعي لدعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي، ما دفعها للاتفاق مع مصنعي الذهب المحليين بعدم زيادة أسعار المصنعية.

وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة خلال بيان صحفي: «لدينا استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى100 مليار دولار سنويا لذلك رأت الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.

واصف: الشعبة اتفقت مع كبار مصنعي الذهب بعدم رفع أسعار المصنعية

وأشار واصف إلى أن القرار حرصا من الشعبة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، خاصة أن أسعار الذهب عالميا تعرضت إلى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

إعفاء المشغولات الذهبية والفضية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير

وكانت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، عقدت اجتماع مجلس إدارتها الأول بكامل أعضائها، وأسفر عن إصدار عدة توصيات؛ لدعم صناعة الذهب شملت إعفاء المشغولات الذهبية والفضية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5%، والعمل على تنمية وإثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة والفنون التطبيقية، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير، كما توصلت إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا.