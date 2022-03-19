سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 19-3-2022 في مصر

تفضل بعض السيدات، اقتناء الذهب، حتى وإن ارتفع سعر الجرام وتخطى الـ1000 جنيه، فبعضهن تتخذ منه ملاذًا آمنًا، تفضل شراءه في الوقت الراهن، خوفا من الأحداث المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا، وتدخل الأخيرة العسكري في كييف، ما أسفر عنه ارتفاع كل أسعار السلع والمنتجات، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية.

ومن منطلق الإستجابة السريعة لبحث الكثير عن أسعار المعدن الأصفر يوميًا، يقدم «الوطن» في السطور التالية، سعر الذهب، وخاصة سعر جرام عيار 21 في محلات الصاغة المصرية، اليوم السبت الموافق 19 مارس، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بين 887 إلى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1.014 إلى 1.018 جنيه، بعدما كان أمس، 1008 إلى 1013 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بين 760 إلى 764 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 7096 إلى 7128 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1.013.714 إلى 1.18.286 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما عن أسعرا أسعار الذهب في أسواق المال، فشهدت اليوم السبت تباينًا بين الأعيرة المختلفة وجاءت كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 857.21 جنيه، وقيمة تصل إلى 54.52 دولار، فيما سجل سعر الجرام عيار 24، نحو 979.64 جنيه، وقيمة تصل إلى 62.31 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل نحو 734.74 جنيه، بقيمة تصل إلى 46.73 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 979,643 جنيه، ما يعادل 62,312 دولار، وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,858 جنيه، أي ما يعادل نحو 436.19 دولار.